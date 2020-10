Kierowcy DTM po dwóch rundach na Nuerburgringu przenieśli się do Belgii i w najbliższy weekend będą się mierzyć na torze Zolder. Najlepszy w pierwszej sesji treningowej okazał się Robin Frijns (1.20,075), drugi był Rene Rast, natomiast podium uzupełnił Mike Rockenfeller. Robert Kubica uplasował się natomiast na 13. pozycji (1.21,699).

Pogoda w Zolder okazała się nieco bardziej łaskawa dla kierowców DTM, niż było to w przypadku Formuły 1. W teamie Alfy Romero, której rezerwowym kierowcą jest Robert Kubica - miał zadebiutować Mick Schumacher, lecz nie było to możliwe ze względu na warunki atmosferyczne i sesja została odwołana.



Kubica bardzo dobrze poradził sobie w kwalifikacjach przed poprzednimi zawodami i zajął 7. lokatę. Dawało mu to szansę na dobry wynik w 2. wyścigu na Nuerburgringu, jednak nie ukończył go przez awarię skrzyni biegów.



Pierwsza sesja treningowa przed wyścigiem na Zolder bez większych niespodzianek została zdominowana przez pojazdy Audi, które zajęły czołowe lokaty. Wśród kierowców jeżdżących w BMW najlepszy okazał się Timo Glock, który zajął jednak dopiero 7. lokatę ze stratą 0.973 sekundy do liderującego Robina Frijnsa. Holender był najszybszy na torze i swoim najlepszym okrążeniu uzyskał czas 1.20,075.



Krakowianin ostatecznie uplasował się na 13. pozycji, z czasem 1.21,699.



Druga sesja treningowa rozpocznie się o godzinie 16:30.





Wyniki:

