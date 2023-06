Decydujące rozstrzygnięcia Le Mans 24h. Śledź walkę Kubicy o zwycięstwo!

Wyścig rozpoczął się w sobotę o 16:00, a już po około 2,5 godzinach kierowcom zaczął doskwierać padający deszcz, powodując fatalne warunki na torze. Nie zmieniły się one także już po zmroku, ale nie miało to żadnego wpływu na jazdę Kubicy, który już niejednokrotnie w karierze pokazywał, że właśnie tych najtrudniejszych warunkach czuje się najlepiej. Tu nie było inaczej, bo chwilę po godzinie 23 Polak awansował na drugie miejsce w kategorii LMP2, by sukcesywnie niwelować stratę do Scherera, zespołowego kolegi Śmiechowskiego.