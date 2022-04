Czy Robert Kubica powróci do F1? Szef Alfy Romeo nie pozostawił wątpliwości

Paweł Czechowski Robert Kubica

Wszyscy fani Formuły 1 w Polsce marzą, by do ścigania się w tym wyjątkowo prestiżowym cyklu powrócił na stałe Robert Kubica. Szef Alfy Romeo Frederic Vasseur nie pozostawia jednak złudzeń co do tej kwestii - jego zdaniem Kubica nie byłby w stanie obecnie znieść trudu pełnego sezonu F1.

Zdjęcie Robert Kubica / Charles Coates / Getty Images