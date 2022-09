Michniewicz w "Gościu Wydarzeń": Lewandowski był już za długo w Bayernie WIDEO |

Czesław Michniewicz skomentował transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony. - Wszyscy widzimy, że Robert dostał drugie życie. Patrząc na niego widać dużo entuzjazmu. On potrzebował takiego impulsu - stwierdził.



- Lewandowski był już za długo w Bayernie, on to doskonale wie. Tej zmiany potrzebowali również kibice, bo ile lat można kibicować Bayernowi - dodał z uśmiechem w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.



Selekcjoner zwrócił również uwagę, że kapitan reprezentacji Polski na pewno "chciałby grać w reprezentacji tak, jak gra na co dzień w klubie, ale tak się nie da".



- To my musimy dorównać do Roberta, ale my nie dojdziemy do takiego poziomu w ciągu trzech treningów - powiedział w programie "Gość Wydarzeń".