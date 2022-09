Czesław Michniewicz w programie ,,Gość Wydarzeń" WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Czesław Michniewicz odniósł się do słów byłego bramkarza reprezentacji Polski w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.







Selekcjoner stwierdził, że "odciął się całkowicie od tych wszystkich informacji, które się gdzieś tam się pojawiają i nie czyta forów internetowych". Przyznał jednak, że słowa Dudka do niego dotarły. Przekazał mu je sam prezes PZPN Cezary Kulesza.







- Nie wiem co Jurek miał na myśli, nie chce oceniać. Każdy ma prawo oceniać pracę selekcjonera, bo to jest reprezentacja wszystkich Polaków - powiedział Michniewicz.







- Nie powiem, że jestem spełnionym człowiekiem, bo przed nami najważniejsza impreza. Dla mnie i dla wielu zawodników to będzie impreza życia. Każdy trener chciałby być na moim miejscu, pracować z reprezentacją i jechać na mistrzostwa świata - dodał.