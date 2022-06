Sprawa Rybusa. Piotr Zieliński zabrał głos i odpowiada Interii! Wideo WIDEO |

- Nie znam do końca tej sytuacji. Wiemy, że Maciek jest Polakiem, ma żonę Rosjankę, ma z nią dzieci. To jak postąpił, to jest jego decyzja. Nie mam żadnego problemu ze zrozumieniem tej sytuacji. Nie ma co chłopaka krytykować - powiedział Interii Piotr Zieliński odnosząc się do sytuacji z zawodnikiem Spartaka Moskwa. Reprezentant Polski podsumował też mecz Polska-Belgia w Lidze Narodów.