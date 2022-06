To powiedzieliśmy sobie na do widzenia. Mateusz Wieteska dla Interii. Wideo WIDEO |

- Po tych czterech meczach w Lidze Narodów powiedzieliśmy sobie na do widzenia, żeby najpierw wypocząć, potem dobrze się przygotować do gry w lidze, a następnie do jesiennych meczów w reprezentacji - powiedział Interii po meczu Polska-Belgia 0-1 w Lidze Narodów Mateusz Wieteska.