Kamil Glik: Nie ma miękkiej gry. WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Jestem przekonany, że będę musiał pauzować co najmniej kilkanaście dni. To się wydarzyło w meczu ze Szkocją, ale to nieważne. Nie ma miękkiej gry! - przyznał Kamil Glik po spotkaniu ze Szwecją (2-0).