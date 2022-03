Michał Białoński i Paweł Czado przed meczem Polska - Szkocja. WIDEO WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Mecz towarzyski Szkocja – Polska to okazja na udany debiut Czesława Michniewicza w roli selekcjonera. Spotkanie w Glasgow będzie też testem generalnym przed finałowym meczem barażowym o awans do mistrzostw świata w Katarze.

Ostatnie wyniki reprezentacji Polski i Szkocji

Ostatnie wyniki reprezentacji Polski:



Polska - Węgry 1-2

Polska - Andora 1-4

Albania - Polska 0-1

Ostatnie wyniki reprezentacji Szkocji:



Szkocja - Dania 2-0

Mołdawia - Szkocja 0-2

Wyspy Owcze - Szkocja 0-1

Szkocja – Polska. Kiedy i o której mecz?

Mecz towarzyski Szkocja - Polska w czwartek, 24 marca o godz. 20.45.



Szkocja – Polska. Gdzie oglądać transmisję tv?

Szkocja - Polska transmisja tv w Polsat Sport Premium 1.



Szkocja – Polska. Transmisja online live stream

Szkocja - Polska online live stream na Polsat Box Go.