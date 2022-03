Czesław Michniewicz o zarzutach Szymona Jadczaka dot. dopuszczenia się korupcji. WIDEO WIDEO |

Czesław Michniewicz podczas pierwszej konferencji prasowej odpowiedział na pytania dziennikarzy - również te, odnoszące się do przeszłości polskiej piłki i czasów afery korupcyjnej. W programie Prawda Futbolu Roman Kołtoń dopytuje o wspomnienia związane z konferencją. Przypomina o niewygodnych pytaniach Szymona Jadczaka dot. posądzania o korupcję. Jak w biegu wydarzeń odwołuje się do tego selekcjoner. Czy sprawa trafiła do prokuratury?



Cały odcinek do obejrzenia na kanale autorskim:

