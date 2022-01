"Wydarzenia": 200 tysięcy złotych miesięcznie dla nowego selekcjonera reprezentacji Polski WIDEO |

Zarząd PZPN się zebrał, ale nazwiska nowego trenera reprezentacji dalej nie ma. W dodatku, do barażowego meczu z Rosją niespełna dwa miesiące. Posada selekcjonera reprezentacji Polski jest intratna, to 200 tysięcy złotych miesięcznie, ale praca do łatwych nie należy.



Materiał dla "Wydarzeń" przygotował Piotr Michalak.