Reprezentacja Polski. Andrzej Strejlau: Możemy tylko i wyłącznie wspominać i czekać. Wideo WIDEO |

Możemy tylko i wyłącznie wspominać to co było jeśli chodzi o osiągnięcia kadry Kazimierza Górskiego i czekać, że kolejna reprezentacja prześcignie ją w osiągnięciach. Jeżeli tak zrobi to przejdzie do historii, jeżeli nie, to z tej obecnej będziemy tylko wspominać Roberta Lewandowskiego. On niewątpliwie przejdzie do historii - mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlau.