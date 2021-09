DO JEDNEJ BRAMKI. "Lewandowski nie był eksploatowany nadmiernie w młodym okresie". WIDEO WIDEO |

W drugim odcinku programu "Do jednej bramki" w tym sezonie gośćmi Pawła Ciszka byli Mateusz Święcicki i Filip Kapica. Eksperci rozmawiali m.in. o Barcelonie po erze Messiego, celach Lewandowskiego na kolejne lata oraz o Czesławie Michniewiczu i Legii w Lidze Europy. "Do jednej bramki" w każdy poniedziałek na żywo o 12.00 w Interii i Polsat Go.