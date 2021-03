Węgry – Polska. Robert Lewandowski: Nie możemy skupiać się na tym, że mamy mało czasu na treningi (POLSAT SPORT). Wideo

Obowiązujące obostrzenia wymusiły, by poniedziałkowe spotkanie Roberta Lewandowskiego z dziennikarzami odbyło się tylko za pośrednictwem internetu. Głównym tematem miały być przygotowania do meczów eliminacji mistrzostw świata i zbliżający się debiut Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Dziennikarze mieli możliwość zadawania pytań "Lewemu" pytania. Wcześniej tego dnia napastnik reprezentacji polski odebrał odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy.

- To jest coś nowego dla każdego z nas. Mało czasu, mało jednostek treningowych. Nasze indywidualności, nasze podejście do spotkań, będzie kluczowe. Nie tylko taktyka, a indywidualne zdolności mogą mieć wielki wpływ na naszą grę - rozpoczął Robert Lewandowski.