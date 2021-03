Prawda Futbolu. Roman Kołtoń: Dla mnie reprezentacja jest ważniejsza od klubu. Wideo

Roman Kołtoń: To parodia, że FIFA pozwala sobie na manipulowanie przez kluby swoją najważniejszą imprezą - Mundialem. Z kolei UEFA trzyma w garści swoje interesy, co widać po Champions League. Eliminacje Mundialu są nie mniej ważne – a dla mnie ważniejsze! - niż rozgrywki klubowe! Jeśli ktoś jest chory, to rozumiem – pandemia. Z powodu choroby nie można grać w żadnym przypadku – gdy jest pandemia, ani gdy nie ma pandemii. Jednak kwarantanny nie powinny wpływać na skład zespołów w eliminacjach imprezy, której finały odbywają się raz na cztery lata!

