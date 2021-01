Jerzy Engel: Paulo Sousa dostał wspaniały prezent od Zbigniewa Bońka (POLSAT SPORT). Wideo

Musimy sobie powiedzieć, że w zasadzie oddawać teraz reprezentację Polski w czyjekolwiek ręce to zrobienie wspaniałego prezentu człowiekowi, który to dostaje. Bo dostaje do rąk reprezentację, która już przeszła zwycięsko eliminacje do mistrzostw Europy i będzie grała w finałach, co jest wielką promocją dla trenera i dla drużyny. Dostaje też w prezencie reprezentację na najwyższej półce Ligi Narodów. Można więc powiedzieć, że Paulo Sousa dostał prezent od prezesa PZPN. Ja wolałbym, żeby to był polski trener, bo wygląda to tak, że polscy szkoleniowcy zrobili, co trzeba, a teraz tę śmietankę będzie spijał kto inny - ocenił w rozmowie z Robertem Małolepszym były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.