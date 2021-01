Roman Kołtoń: Jerzy Brzęczek nie rozumie świata (POLSAT SPORT). Wideo

- Moim zdaniem Jerzy Brzęczek nie rozumie świata. Miałem go za bardzo inteligentnego człowieka, a na koniec on się zamyka na media. Ludzie złoci! On ciągle odnosi się do mediów. Ma cudowny, kapitalny czas! Gra o mundial, ma Lewego, ma młode pokolenie. Odrzuć media! Odrzuć negatywne myślenie! A on ciągle mówi o mediach. Ile razy można tego słuchać - mówił Roman Kołtoń w programie Cafe Futbol.