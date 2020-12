Cafe Futbol. "Robert Lewandowski to naprawdę był przeciętny piłkarz w skali Mazowsza" (POLSAT SPORT). Wideo

Patrząc na młodego Roberta Lewandowskiego widziałem w nim dynamikę, natomiast nie widziałem w nim potencjału, który miał. Pomyliłem się. Tak jak wszyscy. Nie będę wymieniał klubów, które też się pomyliły. O ile widzi się nagrania małego Messiego, który mijał pięciu rywali, o tyle Robert, który wyróżniał się dynamiką, był po prostu jednym z wielu. To naprawdę był przeciętny piłkarz w skali Mazowsza. To pokazuje wielu piłkarzom, że ciężką pracą i wytrwałością można zajść wysoko - powiedział w programie "Cafe Futbol" Michał Libich, koordynator ds. szkolenia dzieci i młodzieży w PZPN, który w przeszłości miał okazję oglądać w akcji młodego Roberta Lewandowskiego. Zna go od 12 roku życia.