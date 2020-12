Stefan Majewski dla Interii: Dopiero słońce wstało. Na pewno nie zagramy na Stadionie Narodowym. Wideo

Dopiero co jesteśmy po losowaniu grup eliminacji do mistrzostw świata. Jeszcze nie dyskutowaliśmy na temat tego, na jakich stadionach podejmiemy rywali. Na pewno nie będzie to Stadion Narodowy w Warszawie - mówi Interii dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Stefan Majewski.