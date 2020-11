Prawda Futbolu. Marcin Lepa: Ciężko jest zmienić trenera, który awansował na Euro. Wideo

W najnowszej 'Prawdzie Futbolu" gościem Romana Kołtonia był Marcin Lepa. Eksperci na chłodno ocenili to co Jerzy Brzęczek do tej pory osiągnął z kadrą. Cały odcinek do obejrzenia na kanale YouTube „Prawda Futbolu”.