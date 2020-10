Lewandowski o pandemii: Musimy przestrzegać zasad i reguł

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Żyjemy w takim okresie, nie tylko my ale cały świat żyje, i to nie jest sytuacja, która dla nas jest nowa i pod tym względem nie mamy żadnych problemów bo wiemy doskonale co mamy robić i jak się zachowywać - przekonuje Robert Lewandowski pytany o zachowania kadrowiczów w czasie pandemii.