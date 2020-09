CBA przeszukało PZPN w związku z aferą melioracyjną. Wideo

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w czwartek rano do biur Polskiego Związku Piłki Nożnej. Doszło do kilkunastu przeszukań - także w związkach wojewódzkich oraz Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Ma to związek z tzw. aferą melioracyjną.