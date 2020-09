Reprezentacja Polski. Kamil Glik: Moje drzwi są zawsze otwarte dla młodych zawodników. Wideo

- Jeśli Sebastian Walukiewicz będzie potrzebował jakiejkolwiek pomocy na boisku i poza nim to on, jak i cała reszta młodych zawodników, ma otwarte drzwi do mojego pokoju - mówi kapitan polskiej kadry, Kamil Glik.