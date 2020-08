Tylko u nas. Zbigniew Boniek dla Interii: Mamy fajnych, ciekawych młodych piłkarzy.

Czy liczę szczególnie na debiut któregoś z młodych kadrowiczów? U nas to jest tak, że czasami za słodko do młodzieży podchodzimy. Kopną dwa razy dobrze piłkę i mówimy, że są warci 7,8,10, czy 15 milionów. Potem grają ze swoimi drużynami w europejskich pucharach i przegrywamy z zespołami z którymi nigdy nie mielibyśmy prawa przegrać. Niech ta młodzież rośnie dobrze, mamy fajnych, ciekawych chłopaków. Jestem przekonany, że jak ich trochę zostawimy w spokoju, to będą z nich dobrzy piłkarze - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.