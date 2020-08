Tylko u nas. Zbigniew Boniek dla Interii: Chcielibyśmy całe życie grać z Robertem Lewandowskim

To było do przewidzenia, że Roberta Lewandowskiego nie będzie na tym zgrupowaniu. Wiadomo, że my chcielibyśmy z nim grać całe życie. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że czasami musimy zagrać bez niego. Jestem przekonany, że dwa najbliższe mecze będą cennym materiałem dla naszego selekcjonera - mówi w rozmowie z naszym reporterem prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek.