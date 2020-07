Stefan Majewski dla Interii: Taką żyjemy nadzieją. Wideo

Gramy po to, żeby ludzie przychodzili na stadiony i oglądali widowiska. Niestety nie jest to od nas zależne. Trudno przewidzieć jak pandemia będzie się rozwijać. Przygotowujemy się do meczów w Lidze Narodów i towarzyskich tak, że one się odbędą. Takie informacje ma selekcjoner Jerzy Brzęczek i takie informacje mają nasi reprezentanci - mówi w rozmowie z Interią dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Stefan Majewski.