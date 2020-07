Roman Kosecki dla Interii: Lewandowskiemu należy się Złota Piłka. Wideo

Do historii przechodzi się świetnymi występami i sukcesami w reprezentacji, zdobytymi medalami, dlatego życzę Lewandowskiemu, żeby się mu to udało. Wybieram się wkrótce do mojego syna Jakuba do Turcji, liczę na awans jego klubu Adany do tureckiej elity - mówi w rozmowie z Interia były reprezentant Polski Roman Kosecki.