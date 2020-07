Jerzy Engel dla Interii: Nowy selekcjoner Orłów? To byłby nonsens. Wideo

- Gdyby ktoś w tym czasie chciał zmieniać selekcjonera reprezentacji Polski, to byłoby to nielogiczne. Myślę, że Jerzy Brzęczek nauczył się już tej kadry i dobrze ją przygotuje do wrześniowych meczów w Lidze Narodów i przyszłorocznych mistrzostw Europy - mówi w rozmowie z Interią były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel.