Tomasz Iwan dla Interii: Engel przyznał, że popełnił błąd. Wideo

- Praca z reprezentacją Polski na stanowisku dyrektora do spraw organizacyjnych to dla mnie jeden z najlepszych okresów w życiu. Z trenerem Adamem Nawałką pozostałem w znakomitych relacjach, potem rzeczywiście były rozmowy na temat pracy w jego sztabie w Lechu Poznań, ale ja też nie do końca byłem pewien, czy tego chcę - mówi Tomasz Iwan, który w rozmowie z Interią wspomina także 2002 rok, kiedy nie został powołany na mistrzostwa świata w Korei Południowej i Japonii. - Był wtedy żal, Jerzy Engel przyznał mi nie dawno temu, że popełnił wtedy błąd.