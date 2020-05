Tomasz Iwan dla Interii: Adam Nawałka toleruje tę sytuację. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Adam Nawałka nie chce spuścić z tonu, wszedł na pewien poziom i chce na nim pozostać. Być może wkrótce ponownie zobaczymy go na ławce trenerskiej. Nawet jeśli coś wiem, to nie powiem, z chęcią podjąłbym się z nim jeszcze raz współpracy - mówi Interii Tomasz Iwan były reprezentant Polski i dyrektor do spraw organizacyjnych naszej kadry.