Piotr Świerczewski dla Interii: Brzęczek powinien mieć przedłużony kontrakt.

Jerzy Brzęczek w dalszym ciągu powinien pracować z reprezentacją Polski, awansowaliśmy na mistrzostwa Europy z pierwszego miejsca, co ważne był to też pewny awans. Uważam, że powinien zostać na stanowisku selekcjonera naszej kadry jeszcze przez rok do Euro, a co potem, to już zobaczymy - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski Piotr Świerczewski.