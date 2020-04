Jacek Magiera dla Interii: "Bardzo cenię sobie współpracę z prezesem Bońkiem". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Bardzo dobrze współpracuje się mi z prezesem Bońkiem. To osoba, która potrafi zarządzać ludźmi, potrafi współpracować, słuchać ludzi, podejmować decyzje. Co do trenera Aleksandara Vukovicia to byliśmy razem w dobrych momentach gdy prowadziłem Legię, a Vuković był moim współpracownikiem, ale także wtedy, gdy trzeba było się podnieść. Nie jest sztuką być przy kimś kiedy są sukcesy, ale wtedy, kiedy jest gorzej i szuka się wsparcia drugiej osoby. Jak najbardziej mu kibicuję, ma teraz dobry moment. Czy Legia zrobiła dobry interes sprzedając przed pandemią za dobre pieniądze Majeckiego i Niezgodę? I tak i nie. Może się okazać za chwilę, że sprzedaż jakiegoś zawodnika może być konieczna, żeby taki klub funkcjonował dalej, choć oczywiście pytanie za jakie pieniądze ta sprzedaż doszłaby do skutku. Uważam, że w Polsce nie ma zawodnika nie na sprzedaż. Myślę, że na przykład w Legii, gdyby przyszła teraz propozycja dla jakiegoś zawodnika nawet za niższą cenę niż pierwotnie był wyceniany, to mocno by się nad tym zastanowiono, aby zachować płynność finansową - mówi w rozmowie z Interią selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 i były trener Legii Warszawa Jacek Magiera.