Jacek Magiera dla Interii: "Siedzą na ławce i marudzą, a wystarczy rozejrzeć się dookoła". Wideo

Myślę, że sytuacja w polskim futbolu po pandemii stworzy większą szansę dla młodych piłkarzy. Oby. Czasami wystarczy rozejrzeć się dookoła i dać komuś szansę. Nie można od razu wymagać, żeby nie wiadomo jak się prezentowali na boisku. Oglądam wiele meczów w naszej lidze i wcale nie jest powiedziane, że piłkarz wychowany u nas popełniałby więcej błędów od tych sprowadzanych z zagranicy. Jestem przekonany, że aż tak wielkiej różnicy by nie było. Jestem za tym, aby piłkarze zagraniczni byli w naszej lidze, ale tylko wybitne jednostki, a nie tacy, którzy zabierają miejsce młodym naszym zawodnikom. Zdarza się, że siedzą na ławce i jeszcze marudzą, że nie grają, bo wydaje się im, że to się należy, bo przyjechali z innego kraju - mówi w rozmowie z Interią selekcjoner reprezentacji Polski do lat 20 i były trener Legii Warszawa Jacek Magiera.