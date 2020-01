Maciej Sawicki dla Interii o Bieliku, Piątku i wyprzedaży w Ekstraklasie. Wideo

Jesteśmy niemal pewni, że Krystian Bielik nie zagra na Euro. Wierzymy, że po kontuzji wróci jeszcze silniejszy, bo jest nam potrzebny. Co do Krzysztofa Piątka to uważam, że w dalszym ciągu będzie strzelał bramki, pytanie tylko dla kogo. Jeśli chodzi o trwającą wyprzedaż najlepszych piłkarzy w naszej Ekstraklasie to tracą na tym kibice i klub mimo, że zyskuje finansowo - mówi w rozmowie z Interią sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.