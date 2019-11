Polska - Słowenia 3-2. Krystian Bielik: Fajny mecz. Wideo

- To był fajny mecz, bo wpadło aż pięć bramek. Co do losowania grup Euro, to na razie cieszymy się zwycięstwem i nie myślimy o tym, z kim zagramy na przyszłorocznych mistrzostwach Europy - powiedział po zwycięstwie Polski nad Słowenią 3-2 pomocnik reprezentacji Polski Krystian Bielik.