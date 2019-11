Polska kontynuuje zwycięską passę! Wygrana z Izraelem. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Polska reprezentacja wygrała na wyjeździe z Izraelem 2-1. Jest to trzecie zwycięstwo z rzędu "Biało-czerwonych". Polacy zajmują pierwsze miejsce w grupie "G" z dorobkiem 22 punktów i razem z Austrią, która ma 19 punktów, są pewni awansu do Euro 2020. Ostatni eliminacyjny mecz Polska zagra ze Słowenią na Stadionie Narodowym we wtorek 19 listopada.