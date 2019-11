Mateusz Klich: Nie chcę komentować decyzji o wyjeździe do Izraela. Wideo

- Rozmawialiśmy w gronie zawodników na temat naszego wyjazdu do Izraela, ale nie chcę tego komentować. Lecę i tyle. Co do mojej sytuacji w klubie to bardzo się cieszę, że dostałem z Leeds możliwość podpisania drugiego kontraktu. Mam nadzieję, ze awansujemy do Premier League - mówi pomocnik reprezentacji Polski i Leeds United Mateusz Klich.