Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek: Liczymy na Krychowiaka, Rybusa i Milika. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Grzegorz Krychowiak dołączy do nas w środę, chce być z nami i nam pomóc. Jeśli chodzi o Macieja Rybusa to jest już po badaniach i w najbliższych dniach zobaczymy, czy będzie zdolny do gry. Arkadiusz Milik od niedzieli cały czas poddawany jest zabiegom. Sztab medyczny robi wszystko, abyśmy mogli z niego skorzystać w najbliższych meczach - mówi selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek o stanie zdrowia naszych zmagających się z urazami kadrowiczów.