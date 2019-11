Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski: Nie można tego porównać do niczego innego. Wideo

To co mnie nakręca zawodowo to są jedne rzeczy, ale to co dzieje się w domu ma wpływ także na moją karierę. To wszystko się łączy i pozytywne wydarzenia z życia prywatnego z pewnością wpływają na całokształt - mówi napastnik reprezentacji Polski Robert Lewandowski ustosunkowując się do pytania o spodziewane drugie dziecko napastnika Bayernu Monachium.