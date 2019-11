Reprezentacja Polski. Robert Lewandowski: Wielki szacunek dla Piszczka. Wideo

- Będzie na pewno brakować Łukasza Piszczka w reprezentacji. To piłkarz, który pokazał, jak można być na prawej obronie jednym z najlepszych piłkarzy na świecie - mówi Robert Lewandowski o Łukaszu Piszczku, który w najbliższy wtorek zagra pożegnalny mecze a reprezentacji przeciwko Słowenii. Selekcjoner Jerzy Brzęczek dodaje: - To wspaniały człowiek i genialny piłkarz, który przeszedł do historii polskiej i światowej piłki.