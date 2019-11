Reprezentacja Polski. Jerzy Brzęczek: Przygotowujemy się normalnie do meczu z Izraelem. Wideo

Bez względu na to gdzie zagramy z Izraelem, będziemy przygotowani do tego, żeby zagrać to spotkanie - powiedział na konferencji prasowej selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek. Kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski zapewnił natomiast, że z jego zdrowiem wszystko jest w porządku i nie odczuwa żadnego bólu.