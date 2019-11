Reprezentacja Polski. Lewandowski przejdzie zabieg? "Nawet jeśli wiemy, nie powiemy"

- Nawet jeśli wiemy, czy Robert Lewandowski przejdzie wkrótce zabieg przepukliny pachwiny, to na ten moment nie podamy takiej informacji do przestrzeni publicznej. Na ten moment Robert Lewandowski przyjeżdża na zgrupowanie reprezentacji i będzie do dyspozycji selekcjonera Jerzego Brzęczka - mówi w rozmowie z Interią rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski.