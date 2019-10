Reprezentacja. Zbigniew Boniek: To wy jesteście specjalistami od stylu. Wideo

To wy dziennikarze cały czas mówicie o jakimś stylu. Mecz trzeba wygrać grając bardzo dobrze lub źle. Zdajemy sobie sprawę z tego, że im się idzie wyżej tym przeszkoda jest większa - tak o stylu reprezentacji Polski w ostatnich meczach eliminacji do mistrzostw Europy mówi Zbigniew Boniek. Prezes PZPN odniósł się także m.in do możliwości poszerzenia rozgrywek Ekstraklasy do osiemnastu zespołów.