Reprezentacja Polski. Lewandowski: Chcę jak najlepiej dla reprezentacji. Wideo

- Ciężko jest mi się odnieść do słów prezesa PZPN Zbigniewa Bońka przez osobę trzecią. Wiem jak czasami jest to przeinaczane. Nie słyszałem tych słów i nie widziałem tego - tak do krytyki Zbigniewa Bońka o słowach Roberta Lewandowskiego po ostatnim meczu z Austrią odniósł się sam zainteresowany.