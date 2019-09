Brzęczek po 0-0 z Austrią: Najważniejsza jest skuteczność. Wideo

Jerzy Brzęczek po 0-0 z Austrią: - Jesteśmy liderami, w pięciu meczach nie straciliśmy bramki. To lepsze niż efektowna gra bez punktów. Wbrew temu, co krąży w mediach, trenujemy bardzo dużo taktyki, niektórzy zawodnicy mówią, że może nawet za dużo i to zabija ich inwencję. W piłce najważniejsza jest skuteczność