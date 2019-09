Trener Brzęczek przed meczem z Austrią. Wideo

- Austria ma bardzo wyrównany zespół. Nie można być skoncentrowanym tylko na Alabie. Dlatego czeka nas bardzo trudne spotkanie – mówi selekcjoner Jerzy Brzęczek przed kolejnym spotkaniem w kwalifikacjach do Euro 2020. – Przyjeżdża do nas mocniejsza drużyna niż to było w pierwszym meczu w Wiedniu. Jesteśmy tego świadomi.