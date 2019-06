Zbigniew Boniek przed meczem z Macedonią: "Małżeństwa w niczym nie przeszkadzają". Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Reprezentację Polski czekają kolejne bardzo ważne mecze w eliminacjach do Euro 2020. Już w piątek zmierzymy się na wyjeździe z Macedonią Północną. - Macedonia jest jednym z najgroźniejszych przeciwników w naszej grupie - przestrzega prezes PZPN. Odniósł się on też do... niedawnych zaślubin Krzysztofa Piątka, który z tej okazji chwilowo opuścił zgrupowanie.