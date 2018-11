Czesław Michniewicz: Drużyna dobrze broni. To żaden wstyd. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Zespół świetnie broni. Nauczyliśmy drużynę dobrze bronić. To żaden wstyd - powiedział Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21, z którą awansował do finałów młodzieżowych mistrzostw Europy 2019.