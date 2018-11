Zwycięski remis w Guimaraes. Milik wytrzymał presję. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Polska reprezentacja zremisowała w Guimaraes z Portugalią w ramach Ligi Narodów i tym samym została w 1. koszyku przed losowaniem grup do eliminacji ME 2020. Wcześniej nasza reprezentacja U-21 pokazała klasę w drugim meczu o prawo do gry w MME 2019 pokonując młodszą ekipę Portugalii 3-1. W pierwszym meczu na stadionie w Zabrzu przegraliśmy 0-1.