Boniek: Nie załatwiłem sobie trzeciej kadencji. Wideo

Zbigniew Boniek: "Zarzuty o to, że zjazd PZPN był zbyt spokojny? My lubimy burdel, gdy ktoś krzyknie, powie coś głupiego. Ja się z tego mogę tylko śmiać. Tak samo jak z mówienia, że Boniek załatwił sobie trzecią kadencję. Żal mi piłkarzy, których kariery są marnowane, źle zarządzane. Wielu menedżerów myśli tylko o tym, żeby pod stołem skasować za pierwszy podpis kontraktu za granicą, a później niech się pali, wali. Wiele rzeczy można poprawić. Siedem lat temu mówili, że jestem niewybieralny, a teraz się martwią, co ja będę robił po prezesurze". Boniek zdradził też. że dostał ofertę kierowania dużym klubem, ale zrezygnował z niej z uwagi na zarządzanie PZPN-em.